გრიპის ვაქცინაცია: როდის ავიცრათ, რამდენჯერ და რატომ?

რადგან გრიპის და მწვავე რესპირატორული სინდრომის სიმტომები მსგავსია (SARS-CoV-2), მათი დიფერინცირება ორივე ვირუსზე ტესტირების გარეშე შეუძლებელია. ასეთ სიტუაციაში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია შეამცირებს გრიპით ავადობის გამო ექიმთან ვიზიტს და ცხადია, შეამცირებს ორივე ვირუსით ერთდროული ინფიცირების რისკს.

ვაქცინა საყოველთაოდ რეკომენდებულია 6 თვის ასაკიდან ზემოთ. ვაქცინის არასაკმარისობის პირობებში ვაქცინაციისთვის მაღალი პრიორიტეტის ჯგუფებია: ასაკის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო რისკის და მათთან ახლო კონტაქტში მყოფი პირები, სამედიცინო სფეროში დასაქმებულები.

2020-2021 სეზონის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინების შემადგენლობაში ვირუსის 4 შტამია: A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria and B/Yamagata. B/Yamagata-ს გარდა, დანარჩენი 3 შტამი ამ სეზონისთვის ახალია. სამკომპონენტიანი ვაქცინის შემდგენლობაში არ შედის B/Yamagata. წელს აშშ-ში ყველა პედიატრიული ვაქცინა ოთხკომპონენტიანია.

როდის უნდა ავიცრათ?

ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში იდეალურ შემთხვევაში ოქტომბრის ბოლომდე ანუ გრიპის სეზონის დაწყებამდე, მაგრამ აცრა ცხადია შესაძლებელია სეზონი ბოლომდე ( 2021 წლის მაისი) ნებისმიერ დროს.

რამდენჯერ უნდა ავიცრათ?

6 თვიდან 9 წლამდე ასაკის ის ბავშვები, რომლებიც გპრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით პირველად იცრებიან ან ამ ასაკის ის ბავშვები ვინც 2020 წლის 1 ივლისამდე მხოლოდ ერთხელაა აცრილი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით ან ვისი ვაქცინაციის სტატუსიც უცნობია, საჭიროებენ ვაქცინის 2 დოზას, მინიმალური, 4-კვირიანი შუალედით.

9 წლის და მეტი ასაკის პირები იცრებიან ერთხელ.

დოზა

დოზა – დამოკიდებულია ვაქცინაზე. ამერიკაში გამონაკლისია Afluria Quadrivalent – რომლის დოზირება 6-35 თვემდე 0.25-ია. ყველა დანარჩენი ვაქცინის დოზირება , მათ შორის “ვაქსიგრიპი ტეტრას” ( რომელიც საქართველოში არის ხოლმე ხელმისაწვდომი) პედიატრიული და მოზრდილთა დოზირება არ განსხვავდება და 0.5- მლია.

ორსულობა და ლაქტაცია

ორსულობა და ლაქტაცია არ წარმოადგენს გრიპის ინაქტივირებული ვაქცინით (ზოგადად არცერთი ცოცხალი ტიპის ვაქცინა არ გამოიყენება ორსულობის დროს) აცრის წინააღმდეგ ჩვენებას და აცრა შესაძლებელია ორსულობის ნებისმიერ პერიოდში. მეტიც, ორსულები მიეკუთვნებიან რისკის ჯგუფს გრიპის გართულებების მარალი ალბათობის თვალსაზრისით. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ახდენს არა მარტო გრიპის და მისი გართულებების ეფექტურ პრევენციას ორსულებში, არამედ ეფექტურად იცავს ჩვილს სიცოცხლის პირველი 6 თვის მანძლზე.

გრიპის ვაქცინა და ალერგია კვერცხზე

კვერცხზე ალერგია არ წარმოადგენს გრიპის ვაქცინის (როგორც ინაქტივირებული ( IIV), ისე ცოცხალი ტიპის (LAIV!)) წინააღმდეგჩვენებას და მსგავსად სხვა ვაქცინებისა, ასეთ პირებს არ სჭირდებათ რაიმე განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვა.

კიდევ ერთხელ: კვერცხზე ალერგიის მქონე პირების რისკი სისტემური ალერგიული რექციის განვითარებისა გრიპის ვაქცინაციის შემდეგ ზუსტად ისეთივეა, როგორც კვერცხზე ალერგიის არმქონე პირის. ასეთი რექციის განვითარების რისკი ნებისმიერი ბიოლოგიუი პრეპარატის მიღების შემდეგ არსებობს, მაგრამ ძლიან იშვიათია !

აშშ-ს პროფესიული ასოციაციები, მათ შორის American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI)/American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) რეკომენდაცია გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით:

— კვერცხზე ნებისმიერი სიმძიმის ალერგიის მქონე პირების აცრა გრიპზე შესძლებელია ისევე, როგორც კვერცხზე ალერგიის არმქონე პირების.

—არანაირი განსხვავებული სიფრთხილის ღონისძებები გარდა საზოგადოდ ნებისმიერი სხვა ვაქცინაციის დროს რეკომენდებულისა, არ არის საჭირო კვერცხზე ალერგიის მქონე პირებისათვის.

— გრიპზე ვაქცინაციის წინ კვერცხზე ალერგიის არსებობის დაზუსტება უსარგებლოა.

— ასევე უსარგებლოა რაიმე დაკვირვების პერიოდის ან სპეციალურ სამედიცნო დაწესეულებაში ვაქცინაციის დაგეგმვა კვერცხზე ალერგიის მქონე პირებისათვის.