აშშ-მ კადიროვსა და მის ოჯახს სანქციები დაუწესა

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, აშშ-მ ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევებისთვის კადიროვსა და მის ოჯახს – ცოლს მედნი კადიროვასა და მის შვილებს აიშატ და კარინა კადიროვას, სანქციები დაუწესა.

როგორც აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი, მაიკ პომპეო განცხადებაში აღნიშნავს, სანქციები კადიროვს ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევებისთვის დაეკისრა, მათ შორის, არის წამების, სასამართლოს გარეშე სიცოცხლის მოსპობისა და მოქალაქეთა იძულებითი გაუჩინარების ფატები.

„ჩვენ ყოყმანის გარეშე გამოვიყენებთ ჩვენს ხელს არსებულ ყველა შესაძლო გზას, იმისთვის, რომ ამ დარღვევებზე პასუხისმგებლობა უპირობოდ დადგეს,“ – ამატებს პოპმეო.

The @StateDept publicly designates Russian national Ramzan Kadyrov for gross human rights violations, including torture, extrajudicial killings, and enforced disappearances. We will not hesitate to use all the tools at our disposal to ensure accountability for these violations.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020