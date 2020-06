თურქეთსა და უკრაინას შორის ფრენების ნაწილი 1 ივლისიდან აღდგება – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე წერს, რომ 1 ივლისიდან უკრაინასა და თურქეთს შორის ფრენების ნაწილი განახლდება.

„ვეთანხმები [თურქეთის] პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანს, რომ ეს ბიძგს მისცემს ტურიზმის ინდუსტრიის აღორძინებას“, – დაწერა ზელენსკიმ.

ქვეყნებს შორის ფრენების აღდგენაზე მოლაპარაკებები მაისში განახლდა. ფრენები ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო გაუქმდა.

უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე მადლობა გადაუხადა ერდოღანს ჰუმანიტარული დახმარებისათვის და დაწერა: „ჩვენ ვაღრმავებთ სტრატეგიულ პარტნიორობას უკრაინასა და თურქეთს შორის ყველა საერთო ინტერესის სფეროში“.

From July 1, some flights between #Ukraine and #Turkey will be resumed. I agree with @RTErdogan that it will give impetus to the recovery of the tourism industry. Thank you for humanitarian aid. We deepen the strategic partnership between 🇺🇦and🇹🇷 in all areas of common interests pic.twitter.com/vvrHjmLr5o

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020