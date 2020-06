ლიეტუვა სომხეთში მედიკოსებს გზავნის Covid-19-თან ბრძოლაში დასახმარებლად

ლიეტუვა აპირებს, დაეხმაროს სომხეთს Covid-19-თან პანდეიმასთან ბრძოლაში. სომხეთს ამჟამად მძიმე ეპიდემიოლოგიური ვითარება უდგას.

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა 10 ივნისს ტვიტერზე დაწერა, რომ ლიეტუვის მთავრობამ გადაწყვიტა, სომხეთში მედიკოსთა ჯგუფი და ექსპერტები გაგზავნოს, რათა ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლაში დაეხმარონ.

„ერთად გადავლახავთ ყველა განსაცდელს“, – დაწერა მან სომხურ ენაზე.

.@Armenia🇦🇲continues an intense fight against the pandemic. #Lithuania🇱🇹 continues standing by our Armenian friends. Today Lithuanian Government decided to send a medical team and experts to #Armenia aimed at helping to combat #covid19.

Միասին հաղթահարելու ենք ամեն փորձություն: pic.twitter.com/lEqxnbfY9I

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 10, 2020