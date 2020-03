საქართველოს 4.9 მლნ მოქალაქის პირადი მონაცემები ჰაკერულ ფორუმზე აიტვირთა – მედია

ბიზნეს-ტექნოლოგიების საინფორმაციო პორტალი Zdnet და ისრაელში ბაზირებული კიბერუსაფრთხოების ცენტრი Under the Breach საქართველოს ამომრჩეველთა ბაზის გაჟონვის შესახებ იუწყებიან.

მათი ინფორმაციით, შაბათს, 28 მარტს ჰაკერულ ფორუმზე აიტვირთა 1.04 GB MDB ფაილი, რომელიც შეიცავდა 4,9 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქის (გარდაცვლილთა ჩათვლით) ისეთ პერსონალურ მონაცემებს, როგორიცაა: სახელი, გვარი, დაბადების ადგილი, პირადი ნომერი და ტელეფონის ნომერი.

Under the Breach-ის ვარაუდით, მონაცემთა ბაზა დათარიღებულია 2011 წლით და აღებულია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდიდან. საიტზე ამორჩეველთა ერთიანი სია ხელმისაწვდომი არ არის და სიაში მყოფი ცალკეული პირების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება მხოლოდ პირადი ნომრის შეყვანის შემდეგ შეიძლება.

Actor dumps entire voters database of Georgia (Country).

– Contains names, addresses and ID numbers of 4,000,000 citizens (out of a total 10M residents).

– Data seems to be taken from https://t.co/NvpXnwT5M7 but I can’t access it.

– Seems to date back to 2011.@governmentgeo pic.twitter.com/uLp3eWuiPZ

— Under the Breach 🦠 (@underthebreach) March 29, 2020