შეწყდეს პოლიტიკური ზეწოლა – „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ ბაკურიძის მოხსნაზე

მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ აკრიტიკებს აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების მთავარი გამოშვების წამყვანის, თეონა ბაკურიძის სამსახურიდან გაშვებას. ორგანიზაცია ტვიტერზე წერს:

„პარასკევ საღამოობით ჟურნალისტების დათხოვნა ტრადიცია ხდება აჭარის ტელევიზიაში. ჟურნალისტი თეონა ბაკურიძე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის წინააღმდეგ ხმამაღლა გამოდის, ახლახანს გაუშვეს სამსახურიდან. „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ მოუწოდებს ხელისუფლებას, შეწყვიტონ პოლიტიკური ზეწოლა“.

აჭარის ტელევიზიის მთავარი გამოშვების წამყვანი თეონა ბაკურიძე, რომელსაც ერთი კვირის წინ უფლებამოსილება შეუჩერეს და ეთერიდან მოხსნეს, 13 მარტს სამსახურიდან გაუშვეს. გათავისუფლების ბრძანებას ტელევიზიის დირექტორი გიორგი კოხრეიძე აწერს ხელს.

#Georgia: Friday night dismissals are becoming a tradition @ajaratelevision. Journalist Teona Bakuridze, vocal against the attempts to change independent editorial policy of the public channel, has just been fired. @RSF_inter calls on the authorities to stop political pressure. pic.twitter.com/Sd37xe7Abn

— RSF in English (@RSF_en) March 13, 2020