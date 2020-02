პოლიტიკურად მოტივირებულს ჰგავს – ლიეტუველი პარლამენტარი უგულავას პატიმრობაზე

ლიეტუვის სეიმის (პარლამენტის) წევრი, ლაურინას კაშიუნასი გიგი უგულავას დაპატიმრებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემა პოლიტიკურად მოტივირებულს ჰგავს.

უზენაესი სასამართლოს 10 თებერვლის გადაწყვეტილებით, თბილისის ყოფილ მერ გიგი უგულავას დამატებით 3-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა.

სეიმის წევრმა ლაურინას კაშიუნასმა 18 თებერვალს ტვიტერზე დაწერა: „სიტუაცია ბადებს გონივრულ კითხვებს საქართველოს სასამართლო სისტემის შესახებ, რომელიც ახლა პოლიტიკურად მოტივირებულს ჰგავს და ეს ცუდ ზეგავლენას ახდენს მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის წარმატებით გაგრძელებაზე“.

The situation raises reasonable questions about Georgia’s judicial system, which now seems to be politically motivated and this brings a bad influence for a successful continuation of the dialogue between Georgia’s governing party and opposition representatives. pic.twitter.com/jWR4zfkcLF

