ესტონეთი გუგუტიანთკარში საოკუპაციო ძალების ქმედებებს გმობს

ესტონეთი სოფელ გუგუტიანთკარში რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს გმობს. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი “ტვიტერის” საკუთარ გვერდზე წერს.

“დღეს ვესაუბრე სალომე ზურაბიშვილს, რათა დამედასტურებინა, რომ ესტონეთი გმობს მიმდინარე ბორდერიზაციას საქართველოსა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის. საერთაშორისო საზოგადოება არ დაივიწყებს საქართველოს ნაწილობრივ ოკუპაციას”, – წერს ის.

Talked with @Zourabichvili_S today to affirm that Estonia condemns the continuing borderization on the line of evil between Georgia and occupied South Ossetia (pictured: my visit from 2 years ago). The international community will not forget the partial occupation of Georgia. pic.twitter.com/Tf2y9wdm5Z

