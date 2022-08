ახალი აფეთქებები ყირიმში – მოსკოვი იარაღის საწყობის განადგურების “მიზეზს არკვევს”

საკის აეროდრომზე თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში, დღეს დილას, ისევ ყირიმის ნახევარკუნძულზე, – რომელიც რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების მიერაა ანექსირებული, – ქალაქ ჯანკოიში, მაისკოეს დასახლების სიახლოვეს აფეთქებები მოხდა.

რუსული სამთავრობო მედია „რია ნოვოსტი“ ავრცელებს მაისკოეს სასოფლო საბჭოს ხელმძღვანელის, ნიკოლაი კარლეცის კომენტარს, რომელიც ამბობს, რომ დილის 6 საათისთვის „საწყობში ამუნიცია აფეთქდა“, ცალკეული აფეთქებები კი ახლაც მიმდინარეობს.

„რია“ იუწყება, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროშიც იმავეს ამბობენ.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, აფეთქებების შედეგად „სერიოზული დაზიანები არავის მიუღია“, და ხანძრის მიზეზს სწავლობენ. მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია.

ღია წყაროებზე მომუშავე ანალიტიკური პლატფორმა OsintTechnical-ის ცნობით, ჯანკოის სიახლოვეს ელექტრო ქვესადგურზეც იყო აფეთქება.

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა ტვიტერზე დაწერა, რომ „ჯანკოიში დილა აფეთქებებით დაიწყო“ და დაწერა, რომ „მიმდინარეობს დემილიტარიზაცია“:

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.

