დაითვალეს, რამდენი რუსული თვითმფრინავი გაანადგურეს ყირიმში

ყირიმში, რუსეთის შეიარაღებული ძალების კონტროლქვეშ მოქცეულ საკის აეროდრომზე თავდასხმის შედეგად განადგურდა, სულ მცირე:

ამ დასკვნას აეროდრომზე თავდასხმისა და სატელიტური ფოტოების გაცნობის შემდეგ აქვეყნებენ სამხედრო-ანალიტიკური პლატფორმები, მათ შორის OSINTtechnical-ი.

სატელიტურ ფოტოზე მრგვალად მონიშნულია ჩამოთვლილი გამანადგურებლები, კვადრატებით კი – ერთგვარი „კრატერები“, რაც თავდასხმითი იარაღის მოქმედების შედეგად გაჩნდა.

9 აგვისტოს, 15:20 საათისთვის რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ოკუპირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე, საკის აეროდრომზე აფეთქებები მოხდა.

პლატფორმა „ბაზის“ მიერ ადგილიდან მალევე გავრცელებულ კადრებში ჩანს მნიშვნელოვნად დაზიანებული ავტომობილები.

სატელიტურ ფოტოებში კი განადგურებული თვითმფრინავებიც გამოჩნდა.

10 აგვისტოს, 13:26 საათისთვის, ერთ-ერთ სატელიტურ ფოტოზე, რომელიც პლატფორმა „პლანეტამ“ გამოაქვეყნა, აეროდრომი ასეთ მდგომარეობაში ჩანს:

თავდასხმის შედეგად დაზიანებული ნაწილი თავდასხმამდე და თავდასხმის შემდეგ ასე გამოიყურებოდა (წყარო: ელიოტ ჰიგინსი, საგამოძიებო პლატფორმა „ბელინგქეთის“ რედაქტორი):

ამ შედარებიდან ჩანს, რომ აეროდრომზე, თავდასხმის არეალში, მდებარე სამი შენობა განადგურებულია (ზედა ფოტოში მართკუთხედებით მონიშნული „კრატერები“ სწორედ მათ ადგილასაა), რაც იძლევა საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ თავდასხმა, რა იარაღითაც უნდა ყოფილიყო, საკმაოდ ზუსტი იყო.

