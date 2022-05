როგორ ამარაგებდნენ ალყაშემორტყმულ მარიუპოლს ვერტმფრენებით

უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა ახალი დეტალები გაახმაურა მარიუპოლის მომარაგების მისიების შესახებ, რომლებიც უკრაინულმა შვეულმფრენის ეკიპაჟებმა ალყაშემორტყმულ ქალაქში, საბრძოლო მოქმედებების დროს შეასრულეს.

საომარი მოქმედებები რუსეთის და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს შორის მარიუპოლში 25 თებერვალს დაიწყო. 2 მარტს ქალაქში დისლოცირებული უკრაინული ჯარები ალყაში მოაქციეს და მარიუპოლის ბლოკადა დაიწყო. 13 აპრილს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების 36-ე საზღვაო ბრიგადამ სცადა ალყის გარღვევა, რის შედეგადაც ზოგიერთი მებრძოლი შევიდა აზოვსტალის ინდუსტრიული კომპლექსის ტერიტორიაზე (შეუერთდა იქ აზოვის პოლკს), ზოგი კი ტყვედ ჩავარდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაიკავა თითქმის მთელი ქალაქი, „აზოვსტალი“ რჩებოდა ერთადერთი გამაგრებული ტერიტორია ალყაშემორტყმულ ქალაქში, რომლის აღებაც რუსეთის არმიამ ვერ შეძლო. „აზოვსტალში“ გამაგრებულნი იყვნენ აზოვის პოლკი, მესაზღვრეები, პოლიცია, 36-ე საზღვაო ქვეითთა ბრიგადა, ეროვნული გვარდია და მარიუპოლის ტერიტორიული თავდაცვა.

გაეროსა და წითელი ჯვრის მედიაციით, აზოვსტალის ქარხნის ტერიტორიიდან განხორციელდა ქალების, ბავშვების და მოხუცების ევაკუაცია, თუმცა ქარხანაში კვლავ რჩებოდნენ დაჭრილი და დაშავებული სამხედროები.

„აზოვის” დაზვერვის განყოფილების ხელმძღვანელმა ილია სამოილენკომ ინტერნეტით გავრცელებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ უკრაინის სახელმწიფომ ვერ შეძლო მარიუპოლის დაცვა და ისინი მარტო დარჩნენ ომის ფონზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საპასუხოდ აღნიშნა, რომ მარიუპოლის სამხედრო გზით განბლოკვა ამ ეტაპზე შეუძლებელი იყო, ხოლო რუსეთი არ თანხმდებოდა არცერთ შემოთავაზებულ ვარიანტს აზოვსტალში გამაგრებული სამხედროების ევაკუაციაზე.

საბოლოოდ, „აზოვსტალის“ წინააღმდეგობა 16 მაისიდან შეწყდა. 20 მაისს უკრაინელი სამხედროების ბოლო ჯგუფი ჩაბარდა და ისინი რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე გადაიყვანეს. კიევი საბოლოოდ მათ გაცვლას იმედოვნებს.

აპრილის დასაწყისში გავრცელდა ინფორმაცია მარიუპოლში ორი უკრაინული ვერტმფრენის ჩამოგდების შესახებ. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, მფრინავები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ალყაშემოტყმული ქალაქის მომარაგების მისიას ასრულებდნენ.

უკრაინის თავდაცვის დაზვერვის ხელმძღვანელმა, გენერალმა კირილ ბუდანოვმა The War Zone-ს განუცხადა, რომ ვერტმფრენებით აზოვსტალში გამაგრებულებს მიაწოდეს იარაღი, საბრძოლო მასალა, მედიკამენტები, საკვები და ქარხსნის ტერიტორიაზე გადასხეს 72 დამატებითი მებრძოლი „აზოვის“ პოლკიდან. 7 სპეციალურ ოპერაციაში სულ 16 ვერტმფრენი მონაწილეობდა და ყველა მიწოდება წარმატებით დასრულდა, მაგრამ მე-5 და მე-7 მისიებზე ორი ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. ასევე, განადგურდა მესამე ვერტმფრენი, როცა ერთ-ერთი ჩამოგდებული ვერტმფრენის გადასარჩენად მიდიოდა.

