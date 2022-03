„ჩემი ქალაქი დავტოვეთ, არ ვიცით წინ რა გველის“ — ქრისტინა ოდესიდან

უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე ქრისტინა ოდენცოვა ოდესაში ცხოვრობდა. ახლა, როდესაც რუსეთის არმია უკრაინის ყველა დიდ ქალაქს, მათ შორის, ოდესას ბომბავს, ქრისტინა მეგობართან ლვოვის ოლქს, ამ დროისთვის უსაფრთხო დასახლებას აფარებს თავს.

ნეტგაზეთთან ინტერვიუში მან გაიხსენა, თუ როგორ გახდა იძულებული, დაეტოვებინა ქალაქი და როგორ ხედავს ის საკუთარ მომავალს.

უკვე სამი წელია, რაც ქრისტინა მეგობართან ერთად ოდესის ცენტრში მეგობართან ერთად ცხოვრობს. ქალაქი მან 25 თებერვალს დატოვა და მეგობრის ოჯახის სახლში, ლვოვისგან 60 კილომეტრის დაშორებით ჩავიდა. იქ ამჟამად სიწყნარეა, თუმცა, პერიოდულად ისმის აფეთქებებისა და ბრძოლის ხმები.

„თავად მე და ჩემი ოჯახი მელიტოპოლიდან ვართ, რომელიც ზაპოროჟიეს ოლქშია. ეს ოლქი ახლა ოკუპანტების თავდასხმის ქვეშაა. ჩემმა მშობლებმაც შეძლეს დაეტოვებინათ ტერიტორია მანამ, სანამ უფრო მასშტაბური სამხედრო ბრძოლები დაიწყებოდა, ისინი ახლა დნეპროპეტროვსკის ოლქში, ნათესავებთან იმყოფებიან,“ — დასძენს ქრისტინა.

„23 თებერვალს ვმუშაობდი. პარიკმახერი ვარ პროფესიით. იმ დღეს სალონში გადაღებები გვქონდა, სახლში კი საღამოსკენ დავბრუნდი. ჩემი მეგობრის შეყვარებული პოლიციაში მუშაობს .. როდესაც სახლში მივედი, გაგვაფრთხილეს, რომ შესაძლოა, გვიან ღამით ან სამხედრო სწავლებები, ან რაღაც განგაში იყოს – თუმცა, გასაგებად არ გვითხრეს, რა იქნებოდა. არ ვიცოდით, ეს ნამდვილად ომი იქნებოდა თუ სწავლებები.

გვითხრეს, რომ სახლში ვყოფილიყავით, არსად გავსულიყავით მით უფრო იმ შემთხვევაში, თუ კავშირი გაწყდებოდა.

იმ ღამეს ძალიან გვიან ჩაგვეძინა. ვკითხულობდით საინფორმაციოებს. გაგვეღვიძა დილით. სადღაც 05:00 საათი იქნებოდა, მთელს ქალაქში ისმოდა აფეთქების ხმები. ჩვენ იმთავითვე დავიწყეთ ადგილობრივი მედიის კითხვა. სწორედ აქედან გავიგეთ, რომ უკრაინაში შემოჭრა დაიწყეს რუსებმა,“ – ამბობს ქრისტინა.

ის და მისი მეგობარი 24 თებერვალს ოდესაში დარჩნენ, მეორე დღეს კი გადაწყვიტეს, რომ ლვოვის ოლქში მატარებლით წასულიყვნენ.

