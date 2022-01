რა ხდება ყაზახეთში – მოკლედ

ყაზახეთში 2022 წელი არეულობითა და ანტისამთავრობო გამოსვლებით დაიწყო, რაც საბოლოოდ რუსეთისა და რუსეთის მოკავშირეების მიერ ქვეყანაში სამშვიდობოების გაგზავნით დაგვირგვინდა.

ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ქვეყანაში არეულობას, სულ მცირე, 160 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის, ორი მცირეწლოვანი ბავშვიცაა. პროტესტის შემდეგ დააკავეს 5 135-ზე მეტი ადამიანი და პირველადი დათვლებით, ზარალის ოდენობა 200 მილიონი აშშ დოლარია, რაც მოსალოდნელია, რომ დაზუსტების შემდეგ გაიზრდება.

რა მიზეზებითაა გამოწვეული კრიზისი ყაზახეთში, როგორ უპასუხა ხელისუფლებამ მოსახლეობის მოთხოვნებს, შეიცვალა თუ არა მმართველი ელიტები და რა გავლენა ექნება რუს სამხედროებს ქვეყნის მომავალზე?

ნეტგაზეთი შეეცადა ამ კითხვებზე პასუხები ეპონა.

ყაზახეთში საპროტესტო გამოსვლები 2 იანვარს ქვეყნის დასავლეთში, მანგისთაუს ოლქის ქალაქ ჟანაოზენში, თხევადი აირის ფასის გაზრდის წინააღმდეგ და ძველი ფასის აღდგენის მოთხოვნით დაიწყო.

აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ქვეყანაში ეკონომიკის ყველა სფეროს, განსაკუთრებით კი საწვავისა და ბუნებრივი აირის ინდუსტრიას, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისა და ერის ლიდერის, ნურსულთან ნაზარბაევის ოჯახის წევრი თიმურ კულიბაიევი აკონტროლებდა და ფასების გაზრდაც სწორედ მონოპოლიური გადაწყვეტილებით იყო გამოწვეული.

პროტესტის მონაწილეთა თანახმად, ნურსულთან ნაზარბაევი, საკუთარ ოჯახთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ფორმალურად აღარ იყო ქვეყნის მმართველი და 5 იანვრამდე მხოლოდ უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელობდა, კვლავ ჩრდილოვან მმართველად რჩებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პრეზიდენტი, ყასიმ-ჟომართ თოყაევი მისი მარიონეტი იყო.

სწორედ ამიტომ, საწვავის გაიაფების მოთხოვნით დაწყებული აქციები, მალევე ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა.

გარდა სოციალური მოთხოვნებისა, აქციის მონაწილეები ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებს, პარლამენტის დათხოვნასა და ახალ არჩევნებსაც მოითხოვდნენ.

დემონსტრანტები არბევენ სამთავრობო შენობებს

4 იანვარს, საპროტესტო აქციები ქვეყნის სხვა მცირე და დიდ ქალაქებსაც მოედო, მათ შორის, აქციები დაიწყო ყაზახეთის უდიდეს ქალაქსა და ყოფილ დედაქალაქში – ალმათში, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ და კულტურულ ცენტრს წარმოადგენს.

საპასუხოდ, ქვეყნის პრეზიდენტმა ყასიმ-ჟომართ თოყაევმა უკან დაიხია და პროტესტის მონაწილეთა თავდაპირველი მოთხოვნა შეასრულა, ანუ საწვავზე ძველი ფასი აღადგინა, ხოლო მომდევნო დღეს, 5 იანვარს, მთავრობაც გადააყენა.

მიუხედავად ამისა, ქვეყანაში საპროტესტო აქციები არ შეწყვეტილა.

მომიტინგეებმა შეძახილებით, „მოხუცი უნდა წავიდეს“ (იგულისხმება 81 წლის ნურსულთან ნაზარბაევი) 5 იანვარს დაიწყეს ნაზარბაევის ძეგლების დაზიანება და სამთავრობო შენონების დაკავება. საპასუხოდ, ხელისუფლებამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო და გათიშა ინტერნეტი.

იმავე საღამოს, ყაზახეთის პრეზიდენტმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას მიმართა დასახმარებლად, ხოლო ღამის საათებში, მომიტინგეთა წინააღმდეგ ანტი-ტერორისტული ოპერაცია წამოიწყო.

6 იანვარს ქვეყანაში რუსეთის, სომხეთის, ბელარუსისა და ტაჯიკეთის ძალების გაგზავნა დაიწყო, მოგვიანებით მათ ყირგიზული ძალებიც შეუერთდა. ხოლო 7-ში თოყაევმა გამოაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე უმეტესად აღდგენილი იყო წესრიგი.

ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ერჟან კაზიხანის განცხადებით, 2 იანვარს საპროტესტო აქციები „მშვიდობიანმა მოქალაქეებმა“ დაიწყეს, რომლებიც საწვავის ფასის გაზრდას აპროტესტებდნენ, რაც მოგვიანებით გამოიყენეს „ადგილობრივმა და უცხოურმა ტერორისტულმა ჯგუფებმა, რომლებიც უცხო ენებზე საუბრობენ“.

მისი განცხადებით, პროტესტში მონაწილეები თავს დაესხნენ ალმათის აეროპორტს, საჯარო შენობებს, სამართალდამცავებს და სამოქალაქო პირებს, რაც მათ შეთანხმებულად მოქმედებას უსვამს ხაზს. მისი განცხადებით, ექსტრემისტებმა თავი მოკვეთეს ორ ახალგაზრდა ჯარისკაცსაც.

„მათი კრიმინალური მოქმედებები გამოიხატა დაუმორჩილებლობაში, მარადიორობაში, გაუპატიურებასა და მასობრივ ძალადობაში“, – განაცხადა კაზიხანმა.

თოყაევმა საკუთარი ტვიტერის ანგარიშით განაცხადა, რომ „სიტუაციის ანალიზმა აჩვენა, რომ ყაზახეთში მიმდინარეობდა შეიარაღებული აგრესია, რომელიც იყო კარგად მომზადებული და შეთანხმებული დამნაშავეებისა და ტერორისტული ჯგუფების მიერ, რომლებიც საზღვარგარეთ იყვნენ გაწვრთნილები“.

როგორც ყაზახეთის პრეზიდენტი ამბობს, ის საკუთარი ნაქვამის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს საერთაშორისო საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარუდგენს.

The analysis of the situation showed that Kazakhstan is facing an armed act of aggression well prepared and coordinated by perpetrators and terrorist groups trained outside the country.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022