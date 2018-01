ტრამპმა გაერთიანებულ სამეფოში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა

დონალდ ტრამპმა გაერთიანებულ სამეფოში თებერვალში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. ამის შესახებ აშშ-ის პრეზიდენტმა “ტვიტერის” გვერდზე დაწერა. ტრამპი ლონდონში ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით, ამერიკის ახალი საელჩოს გახსნაზე უნდა ჩასულიყო.

პრეზიდენტის თქმით, საელჩოს ახალი შენობის გახსნის დიდი გულშემატკივარი არასდროს ყოფილა და ეწინააღმდეგება ობამას ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც, ძველი შენობა ძალიან იაფად გაიყიდა.

“მიზეზი, რის გამოც გაერთიანებულ სამეფოში ვიზიტი გავაუქმე, არის ის, რომ არასდროს ვყოფილვარ დიდი გულშემატკივარი ობამას ადმინისტრაციის მიერ საუკეთესო ადგილას მდებარე შესანიშნავი შენობის ცენტებად გაყიდვის მხოლოდ იმისთვის, რომ სხვა ადგილას ახალი შენობა 1.2 მილიარდ დოლარად აშენებულიყო. ცუდი გადაწყვეტილებაა. გინდოდათ, ლენტი გამეჭრა? ვერ მოგართვით!”

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

