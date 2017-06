სროლას ორლანდოში მსხვერპლი მოჰყვა

CNN-ის ინფორმაციით, ფლორიდის შტატში, ორლანდოში სროლის შედეგად 5 ადამიანი, მათ შორის თავდამსხმელი გარდაიცვალა. საოფისე შენობაში სროლა 5 ივნისს, ადგილობრივი დროით, დილის საათებში, ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მოხდა.

პოლიცია მომხდარის ტერორიზმთან კავშირს გამორიცხავს.

1 კვირის შემდეგ ერთი წელიწადი შესრულდება ორლანდოს ღამის კლუბში მომხდარი თავდასხმიდან, რომელიც დღემდე ამერიკის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური სროლა იყო და მას 49 ადამიანი შეეწირა.

JUST IN: per @ABC the FBI is now on scene of shooting in Winter Park: https://t.co/IV9ZEFVKu2 LIVE: https://t.co/f6f4yrOOiI pic.twitter.com/Ry0eaml6Hr — WFTV Eyewitness News (@WFTV) June 5, 2017