სოფია ჰელინის ბრძოლა სექსიზმის წინააღმდეგ “ურჩხულების” გამოვლენის გარეშე

შვედი მსახიობი სოფია ჰელინი პოპულარული გახდა შვედურ-დანიური სატელევიზიო სერიალით “ხიდი”. სამსახიობო კარიერის გარდა, ჰელინი სოციალურად აქტიურ ცხოვრებასაც ეწევა. ის #metoo მოძრაობის შვედური ანალოგის, #tystnadtagning, წევრი და აქტივისტია, რომელიც კინოინდუსტრიაში სექსუალური ესპლუატაციისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ იბრძვრის.

“ნეტგაზეთი” გთავაზობთ მსახიობის ინტერვიუს theconversation.com-თან, სადაც საკუთარ კარიერაზე, აქტივიზმსა და გამოცდილებაზე საუბრობს:

“ხიდის” პერსონაჟ საგა ნორენისგან განსხვავებით, სოფია ჰელინი მაშინ იღიმის, როცა თავს ასე გრძნობს. თუმცა მსახიობს სძულს, როცა იძულებულია გაიღიმოს. მაგალითად, წითელ ხალიჩაზე, როდესაც ფოტოგრაფებითაა გარშემორტყმული:

“ყველაზე უარესია, როცა გეუბნებიან, “მეტი კბილი, თუ შეიძლება”, თითქოს ცხენი ვიყო. ღიმილი კარგია, მაგრამ მაშინ, როცა ბუნებრივია და არა – იძულებითი” – ამბობს მსახიობი.

ეს ნაწილობრივ ხსნის ფაქტს, თუ რატომ არ იღიმოდნენ სოფია და მისი კოლეგები კამერების წინ “გულბაგენის” დაჯილდოების წითელ ხალიჩაზე, რომელსაც შვედურ ოსკარს უწოდებენ. ამის ნაცვლად შავ მაისურებში გამოწყობილმა მსახიობებმა წითელ ხალიჩაზე ხელჩაკიდებულებმა ჩაიარეს მაისურებზე წარწერით – #tystnadtagning, რაც #metoo მოძრაობის შვედური ანალოგია კინოინდუსტრიაში სექსუალური ექსპლუატაციისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ.

This is #tystnadtagning and guaranteed the most amazing thing you’ll see today https://t.co/EtnoYZbCpR

— Duncan (@shaksper) January 26, 2018