საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბშვილი ეხმაურება რუსეთიდან ჩამოფრენილ პირველ სამგზავრო რეისს.

„მიუხედავად საქართველოს ხალხის წინააღმდეგობისა, რუსეთმა დასვა მისი პირველი არასასურველი რეისი თბილისში. #არაფრენებსრუსეთიდან,“ – წერს პრეზიდენტი ტვიტერზე.

Despite the opposition of the Georgian people, Russia has landed its unwelcome flight in Tbilisi#No2Flights2Russia 🚫✈️

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 19, 2023