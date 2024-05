მთავრობა ძირს უთხრის საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას – ლიეტუვის პრეზიდენტი

ლიეტუვის პრეზიდენტის გიტანას ნაუსედას განცხადებით, საქართველოს მთავრობა ქვეყანას უკუსვლისკენ უბიძგებს და ძირს უთხრის მის ევროპულ პერსპექტივას.

„მე მკაცრად ვგმობ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პროევროპელ მომიტინგეებზე ძალადობრივ თავდასხმებს. საქართველოს მთავრობა ქვეყანას უკუსვლისკენ უბიძგებს და ძირს უთხრის მის ევროპულ პერსპექტივას.

საქართველო ევროპას ეკუთვნის. ხალხმა აირჩია ევროპული მომავალი და არავის აქვს უფლება წაართვას იგი“, – წერს ლიეტუვის პრეზიდენტი X-ზე.

I strongly condemn violent attacks on pro-European protesters by Georgian authorities.🇬🇪 government is pushing the country into a backslide& undermining its 🇪🇺 perspective. #Georgia belongs in Europe.🇬🇪 people chose European future& nobody has the right to take it away from them.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 2, 2024