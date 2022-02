ვაშენებთ პუტინის საწინააღმდეგო კოალიციას – ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს და პარტნიორებთან ერთად „ანტიპუტინური კოალიციის“ შექმნაზე საუბრობს:

პრეზიდენტი ზელენსკი მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ დაუწესონ სანქციები რუსეთის ფედერაციას და უკრაინას გაუგზავნონ სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერა. „დაკეტეთ საჰაერო სივრცე. მსოფლიომ რუსეთს უნდა დააძალოს მშვიდობა“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტი.

მისი ეს განცხადება თბილისის დროით 10:06 საათზე გამოქვეყნდა.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022