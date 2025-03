“არავინ ამბობს, რომ პუტინი ნობელის მშვიდობის პრემიას მიიღებს …” – რუბიო განმარტავს, აშშ-ს პოზიციას ომზე

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი, მარკო რუბიო აცხადებს, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის დასრულების გზა რუსეთთან მოლაპარაკებაა. მისი თქმით, 3-წლიანი ომის განმავლობაში ეს ვერ ან არ მოახერხეს ევროპის ქვეყნებმა და აშშ-ს წინა პრეზიდენტის, ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ. თუმცა, ამის გაკეთება სურს აშშ-ს მოქმედ პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპს.

