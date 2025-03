სამი მთავარი გზავნილი NATO-ს გენერალური მდივნისა და UK პრემიერის შეხვედრიდან

NATO-ს გენერალური მდივანი, მარკ რუტე ლონდონის სამიტის დაწყებამდე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს, კირ სტარმერს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ მან სამი ძირითადი გზავნილი გააჟღერა

Very positive heading into today’s meeting in London. Three key points:

1. Support Ukraine today. All in Europe will need to give more

2. We all want a peace deal, and it has to last. Europe is really stepping up here

3. To keep NATO strong, Europe will increase defence spending pic.twitter.com/ZMLu3ncXM2

— Mark Rutte (@SecGenNATO) March 2, 2025