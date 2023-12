“საქართველო ეკუთვნის ჩვენ საერთო ევროპულ ოჯახს” – ზელენსკი კანდიდატის სტატუსზე

უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი ქართველ ხალხს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას ულოცავს. პლატფორმა X-ზე [ყოფილი ტვიტერი] ზელენსკიმ დაწერა, რომ ევროპა უკრაინისა და საქართველოსთვის საერთო ოჯახია.

“მე ვესაუბრე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და მივულოცე მას და ქართველ ხალხს ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის შესახებ. მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილისგანაც მივიღე მოლოცვა ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ უკრაინისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით. საქართველო ეკუთვნის ჩვენს საერთო ევროპული ოჯახის”, – წერს ზელენსკი.

I had a call with @Zourabichvili_S and congratulated her and the entire Georgian people on the important decision to grant Georgia EU candidate status.

I was glad to receive President Zourabchivili’s congratulations on the #EUCO decision to open Ukraine’s EU accession talks.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023