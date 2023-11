საერთაშორისო საზოგადოება გმობს თამაზ გინტურის მკვლელობას

საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ეხმაურებიან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას.

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბორელი აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ სეპარატისტულ რეგიონებში – აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში – უკანონოა.

„ევროკავშირი კატეგორიულად გმობს კირბალში რუსი მესაზღვრეების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას და კიდევ ერთის დაკავებას. ჩვენ მოვუწოდებთ დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ“, — ნათქვამია ბორელის მიერ X-ზე (ყოფილი „ტვიტერი“) გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

The EU strongly condemns the killing of a Georgian citizen and the detention of another one by the Russian border guards in Kirbali. We call for an immediate release.

Russian military presence in the Georgian occupied breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia is illegal.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 7, 2023