ღაზაში, 20 სატვირთო მანქანით, პირველადი დახმარების პროდუქტები შეიტანეს 

რაფაჰის სასაზღვრო ზონიდან ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარება შეიტანეს. BBC-ს ცნობით, ისრაელი დათანხმდა 20 სატვირთო მანქანის შეყვანას ღაზაში, რომლებმაც შეიტანეს წყალი, საკვები და მედიკამენტები. თუმცა, უარი თქვა, ღაზაში საწვავის შეტანაზა.

ამ ეტაპზე, უცნობია, რამდენ ხანს იქნება ღია რაფაჰის გასასვლელი.

რაფაჰის გასასვლელის გახსნას გამოეხმაურა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანი, ჯეიმს კლეველი. მისი თქმით, ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა ღაზაში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის არ უნდა იყოს ერთჯერადი. კლეველიმ აღნიშნა, რომ დიდი ბრიტანეთი გააგრძელებს ღაზის მოსახლეობის ჰუმანიტარულ დახმარებას.

The destruction of Al Ahli hospital is a devastating loss of human life.

The UK has been clear.

The protection of civilian life must come first.

The UK will work with our allies to find out what has happened and protect innocent civilians in Gaza.

