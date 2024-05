აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი კობახიძეს ესაუბრა

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის, ენტონი ბლინკენის მრჩევლის, დერეკ შოლეს თანახმად, ესაუბრა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და განუმტკიცა აშშ-ის შეშფოთება საქართველოს ხელისუფლების “მტრული რიტორიკისა და ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მხარდაჭერის” გამო. შოლეს თქმით, ეს რისკს უქმნის ქვეყნის ევრო-ატლანტიკურ მისწრაფებებს.

“დღეს ირაკლი კობახიძე განვუმტკიცეთ ჩვენი შეშფოთება საქართველოს ამჟამინდელი ტრაექტორიის გამო – მთავრობის მტრული რიტორიკა და ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის მხარდაჭერა რისკის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ მომავალს.

აშშ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, დაუბრუნდნენ საქართველოს ევრო-ატლანტიკურ გზას, რაც ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს”, – წერს შოლე სოციალურ ქსელში.

