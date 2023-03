რა დაუყვირა ქალმა პუტინს მარიუპოლში ვიზიტისას

ვიდეოში, რომელიც, რუსეთის პროპაგანდისტული მედიის თანახმად, ოკუპირებულ მარიუპოლში ვლადიმერ პუტინის შეხვედრას ასახავს “ადგილობრივებთან”, ქალის ხმა ისმის. რთულია გარჩევა, ზუსტად რას ამბობს ის, თუმცა ოპოზიციური გამოცემა “მედუზა” და ზოგიერთი სხვა წყარო წერენ, რომ ქალმა, სავარაუდოდ, დაიყვირა:

“ეს ყველაფერი სიმართლე არ არის! ეს მოჩვენებითია!”

საუბარია კადრებზე, რომლებიც კრემლის პრესსამსახურმა და რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ, “რია ნოვოსტიმ” გაავრცელეს. მათი ცნობით, ვიდეო “ადგილობრივებთან” პუტინის შეხვედრას ასახავს მოსკოვის მიერ ოკუპირებულ უკრაინულ ქალაქში.

“პუტინმა დაათვალიერა ქალაქის განთავისუფლების შემდეგ აშენებული მიკრორაიონი და გაესაუბრა მის მოსახლეობას”, — წერს “რია ნოვოსტი”, რომელიც, სხვა სახელმწიფო და პროპაგანდისტული მედიასაშუალებების მსგავსად, “გათავისუფლებულად” მოიხსენიებს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკრაინაში.

In one video showing Vladimir Putin’s visit to occupied Mariupol, a woman can be heard shouting “It’s all lies, it’s all just for show!” After this, Putin’s security detail can be seen desperately looking around, presumably trying to see where the shouting came from… pic.twitter.com/B3OrEINj98

— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 20, 2023