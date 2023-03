პოლონელ ექიმთა ჯგუფს სააკაშვილის მონახულების უფლება მიეცა – იოზვიაკი

რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ბრიუსელში, რიკარდ იოზვიაკი წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ მალე, შესაძლოა, მიხეილ სააკაშვილი პოლონელმა ექიმებმა მოინახულონ.

„პოლონელ მედიკოსთა ჯგუფს უფლება მიეცა, რომ სააკაშვილს შეხვდეს. ჯერჯერობით უცნობია საქართველოში მათი ჩასვლის თარიღი და ასევე, ეს ვიზიტი არ შეეხება ექსპრეზიდენტის პოლონეთში ან სხვაგან გადაყვანის საკითხს“, – წერს იოზვიაკი.

EU officials: a 🇵🇱 medical team has been granted access to #Saakashvili. No date yet when they will travel to #Georgia. and this is NOT about a transfer of the former President to Poland or elsewhere.

