ერმაკი საქართველოს მთავრობას სააკაშვილის სათანადო სამედიცინო დახმარებისკენ მოუწოდებს

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი საქართველოს საქართველოს ხელისუფლებას ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის სათანადო სამედიცინო დახმარების გაწევისკენ მოუწოდებს.

„მიხეილ სააკაშვილი რთულ ვითარებაში 55 წლის იუბილეს აღნიშნავს. უკრაინა კიდევ ერთხელ მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, უკრაინის მოქალაქეს სათანადო სამედიცინო დახმარება გაუწიოს. ვუსურვებ მიხეილ სააკაშვილს ძალას, სიმტკიცეს და სწრაფად გამოჯანმრთელებას. დაე, ყველა თქვენი უბედურება წარსულში დარჩეს, რაც შეიძლება მალე“, — წერს ერმაკი.

Mikheil Saakashvili is celebrating his 55th birthday in difficult circumstances. Ukraine once again appeals to the Georgian authorities to provide the Ukrainian citizen with proper medical care.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 21, 2022