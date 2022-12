მოლდოვა უერთდება ზელენსკის მოწოდებას სააკაშვილის საზღვარგარეთ გადაყვანაზე

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, მიხეილ სააკაშვილს საზღვარგარეთ მკურნალობის ნება დართონ.

სააკაშვილის საკითხს მაია სანდუ Twitter-ზე კიდევ ერთხელ ეხმაურება.

„მაწუხებს სააკაშვილის სიცოცხლისათვის საშიში გართულებები, რომლებიც მისი პატიმრობიდან გამომდინარეობს. მოლდოვა უერთდება

პრეზიდენტ ზელენსკის მოწოდებას საქართველოს მთავრობისადმი, რომ ყოფილ პრეზიდენტს ჯანდაცვის მიზნით საზღვარგარეთ სამკურნალოდ წასვლის უფლება მისცენ“, — წერს მაია სანდუ.

Worried about @MSaakashvili‘s life-threatening complications stemming from his detention conditions.

Moldova joins @ZelenskyyUa call to the Georgian government to allow former president to go abroad for treatment to safeguard his health.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) December 21, 2022