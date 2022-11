ირანის უსაფრთხოების ძალებმა თეირანთან ახლოს ცეცხლი გაუხსნეს მოქალაქეებს, რომლებიც ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტისას მოკლული ახალგაზრდა ქალის სამგლოვიარო პროცესიაში მონაწილეობდნენ. ამის შესახებ BBC თვითმხილველებზე დაყრდნობით წერს.

ძალოვნებმა სასაფლაო ჩაკეტეს და გზები ჩახერგეს, რათა მგლოვიარეები 22 წლის ჰადის ნაჯაფის საფლავამდე არ მიეშვათ.

ვიდეოებში ჩანს ათასობით ადამიანი, რომელიც 3 ნოემბერს მაგისტრალის გავლით საფლავამდე მიღწევას ცდილობდა და ანტისამთავრობო შეძახილებს სკანდირებდდა. როგორც BBC-ს წყაროებმა უთხრეს, პოლიციამ მათ სროლით უპასუხა.

“[უსაფრთხოების ძალები] საფანტის ტყვიებს ესრობდნენ ხალხს… ერთი დემონსტრანტი მაჩეტეთი დაჭრეს მას შემდეგ, რაც საფანტის ტყვია მოხვდა და მიწაზე დაეცა”, — ციტირებს ტელეკომპანია შეტაკებების ადგილას მცხოვრებს.

Videos obtained by BBC Persian show that security officers are shooting at the 40th day memorial service for #HadisNajafi , a young woman who killed in #Karaj city. #Iran #MahsaAmini https://t.co/KTKi2edQIL

“ხალხი მთავარ ქუჩაზე ყვიროდა “სიკვდილი დიქტატორს”. ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს, რომელიც სამეზობლოში გავრცელდა. ყელი მეწვის… ვცადე, ვიდეო გადამეღო ფანჯრიდან, მაგრამ ისროდნენ… შემეშინდა”, — აღნიშავს კიდევ ერთი მოქალაქე.

სამთავრობო საინფორმაციო სააგენტო Tasnim წერს, რომ “მეამბოხებმა” სასიკვდილოდ დაჭრეს პროსამტავრობო შეიარაღებული დაჯგუფების, ბასიჯის წევრი.

ვრცელდება ვიდეოები, რომლებშიც დემონსტრანტების მხრიდან პოლიციის მანქანის მიმართულებით ქვების სროლა ჩანს, ისევე როგორც — ავტომობილში მყოფი დაშავებული პირები.

ხსენებული კადრების ნაწილი Tasnim-მაც გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ 5 პოლიციელი დაშავდა “შეიარაღებული თავდამხმისას”.

თავის მხრივ, აქტივისტთა კოლექტივი 1500tasvir, რომელიც ასევე აქვენებს ადგილზე გადაღებულ კადრებს, დასძენს, რომ ოფიცრებმა დემონსტრანტებს ესროლეს, რის შემდეგაც ამ უკანასკნელებმა ქვები დაუშინეს ავტომობილს, რომელშიც ძალოვნები ისხდნენ.

“ამბობენ, რომ ხალხმა შეძლო ძალოვნების განიარაღება, მათთვის იარაღის წართმევა”, — წერს 1500tasvir.

ჰადის ნაჯაფი 21 სექტემბერს გავიდა საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ქალაქ ქარაჯში. ოჯახის ინფორმაციით, მას უსაფრთხოების ძალებმა ესროლეს, 1 საათით ადრე კი მეგობარს ასეთი შეტყობინება გაუგზავნა:

“ვიმედოვნებ, რამდენიმე წელიწადში, როცა უკან მოვიხედავ, ბედნიერი ვიქნები იმით, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა”.

ჰადის ნაჯაფი

წყაროები მედიას ეუბნებიან, რომ უსაფრთხოების ძალები ოჯახს ცხედარს არ აძლევდნენ და უბიძგებდნენ მას, ეთქვა, რომ ახალგაზრდა ქალი არა ტყვიებს, არამედ გულის შეტევას შეეწირა.

გასულ კვირას ჰადისის დამ ოჯახის მხარდამჭერები ახალგაზრდა ქალის დაღუპვიდან მე-40 დღეს დაგეგმილ ცერემონიაზე დაპატიჟა. ეს თარიღი ირანელებისთვის კულტურულად მნიშვნელოვანია.

BBC ვარაუდობს, რომ ნაჯადის დას დაზვერვის სამინისტრომ აიძულა, პოსტი სოციალური ქსელიდან წაეშალა. ოჯახი გააფრთხილეს, არ გაემართათ არანაირი სამგლოვიარო ცერემონია და არავინ მიეწვიათ მასში მონაწილეობსი მისაღებად.

მიუხედავად ამისა, ათასობით ადამიანმა შეძლო გზაზე განლაგებული ბარიერების გვერდის ავლა და ადგილამდე მიღწევა. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ გადაადგილდება მოქალაქეთა დიდი ჯგუფი გზებზე.

მგლოვიარეები სკანდირებდნენ “სიკვდილი დიქტატორს” — სლოგანს, რომელიც ისლამური რესპუბლიკის სულიერ ლიდერს, ალი ხამენეის მეიმართება. ასევე ისმოდა შეძახილები “ეს შენ ხარ ბინძური და ამორალური, მე თავისუფალი ქალი ვარ” და “თითოეულ მოკლულ დემონსტრანტს 1 000 სხვა ჩაანაცვლებს”.

კადრებში ჩანს პოლიციის კაბინა და ავტომობილი, რომლებიც ცეცხლია გახვეული. დემონსტრანტებმა ასევე დახიეს და დაწვეს შიიტი სასულიერო პირების შესამოსელი.

6 კვირაა, ირანში არ წყდება პროტესტი, რომელიც სექტემბერში, ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ ჰიჯაბთან და სხვა სამოსთან დაკავშირებული კანონის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ დაიწყო.

უფლებადამცველთა ცნობით, 22 წლის ქურთი ქალი პოლიციაში ცემის შედეგად გარდაიცვალა, ირანის ხელისუფლება კი მომხდარის მიზეზად ჯანმრთელობის გაუარესებას ასახელებს.

ამინის დაღუპვის შემდეგ ირანში დაიწყო მასობრივი ანტისამთავრობო პროტესტი, რომელიც საერთაშორისო მედიაში ფასდება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა ისლამური რესპუბლიკისთვის, მისი არსებობის ისტორიაში.

“ეს არ არის პროტესტი რეფორმისთვის… ეს არის აჯანყება ისლამური რესპუბლიკის დასრულების მოთხოვნით. და ეს არის რაღაც სრულიად განსხვავებული იმისგან, რაც ადრე გვინახავს”, — ციტირებს CNN ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ისტორიის ასოცირებულ პროფესორს, როჰამ ალვანდის.

დემონსტრაციები, რომლებიც ირანის საზოგადოების მრავალი სეგმენტის, მათ შორის, სტუდენტებისა და მოსწავლეების ჩართულობით ხასიათდება, ათეულობით ქალაქსა და დასახლებაში გაიშალა.

აქციების მონაწილეები აქტიურ წინააღმდეგობას უწევენ პოლიციას. პროტესტის მონაწილე მრავალი ქალი საჯაროდ იხდის და წვავს თავსაბურავს, რომლის ტარებაც ისლამური რესპუბლიკის დამყარების შემდეგ, 1979 წლიდან სავალდებულოა.

ნორვეგიაში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაციის “Iran Human Rights” თანახმად, უსაფრთხოების ძალებმა პროტესტის ჩახშობის მცდელობისას 277 ადამიანი, მათ შორის, 40 ბავშვი და 24 ქალი მოკლეს.

“You are the one who is corrupt, you are the one who is a whore… I am a free woman” chanted anti-regime protesters in the city of #Qazvin. Nov 3rd…#Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/fP0y45baNl

— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) November 3, 2022