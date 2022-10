ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი მაჰსა ამინის ხსოვნას მის მშობლიურ ქალაქში

ცნობების თანახმად, ირანის პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული და შემდგომ დაღუპული 22 წლის ქალის, მაჰსა ამინის მშობლიურ ქალაქ საყეზში იყვნენ შეკრებილნი.

BBC-ის ინფორმაციით, ირანის ქურთისტანის პროვინციის ამ ქალაქში, მაჰსა ამინის საფლავთან ახლოს, ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს. ეს თარიღი კულტურულად მნიშვნელოვანია ირანელთათვის.

თვითმხილველებისა და ქურთული უფლებადამცველი ჯგუფის, Hengaw-ის ცნობით, 26 ოქტომბერს პოლიციამ გამოიყენა როგორც ცეცხლსასროლი ტყვიები, ისე ცრემლსადენი გაზი. საყეზის გარდა, უსაფრთხოების ძალები პროვინციის სხვა ტერიტორიებზეც იყვნენ მობილიზებულნი.

This is #Mahsa_Amini‘s hometown of Saqiz in Kurdistan province.

Mourners are walking to the cemetery to mark the 40th day of her death.

Mahsa’s death in custody of Iran’s morality police sparked unprecedented protests throughout the country. pic.twitter.com/4uPHXafrjH

