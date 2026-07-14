ბრიუსელში გაიმართა ევროკავშირ-უკრაინის სამთავრობოთაშორისი კონფერენცია და ოფიციალურად გაიხსნა გაწევრიანების მოლაპარაკებები მორიგი, მე-6 კლასტერის მიხედვით.
დღესვე გაიმართება სამთავრობოთაშორისი კონფერენცია მოლდოვასთან.
ცნობისთვის, ევროკავშირში გაწევრიანება მოიცავს მოლაპარაკებებს ევროკავშირის წესებისა და კანონების კრებულის (Acquis Communautaire) ამჟამად 35 თავის მიხედვით. მოლაპარაკების თავები გადანაწილებულია 6 თემატურ კლასტერში. ყველაზე რთულად მიიჩნევა პირველი ბლოკი საფუძვლების შესახებ (fundametals), რომელიც პირველ რიგში იხსნება და ბოლოს იხურება.
მოლდოვის და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებები პირველი კლასტერის მიხედვით 15 ივნისს გაიხსნა. ევროკომისია აცხადებს, რომ ტექნიკურად ყველა კლასტერის გახსნისთვის მზადაა, თუმცა გადაწყვეტილება 27-ვე წევრის სახელმწიფოს თანხმობას საჭიროებს.
ამ დროისთვის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დამატებით მხოლოდ ერთი კლასტერის გახსნაზე შეთანხმდნენ, დარჩენილი კლასტერების გახსნის საკითხი კი შემოდგომაზე დადგება დღის წესრიგში.
მე-6 კლასტერი, რომელიც ახლა იხსნება, საგარეო ურთიერთობებს მოიცავს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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