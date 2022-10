ვინ არიან დემონსტრანტები, რომლებსაც ირანში კლავენ

“ვიმედოვნებ, რამდენიმე წელიწადში, როცა უკან მოვიხედავ, ბედნიერი ვიქნები იმით, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა”, — ოჯახის ცნობით, 22 წლის ირანელი დემონსტრანტი ჰადის ნაჯაფი მეგობრებისთვის ამ შეტყობინების გაგზავნიდან მალევე მოკლეს.

ისლამური რესპუბლიკის მესვეურებისა და სოციალურ-პოლიტიკური რეპრესიების წინააღმდეგ ირანში მიმდინარე პროტესტს იმთავითვე შეუერთდა მრავალი ახალგაზრდა ქალი და კაცი, რომლებიც არ შეუშინდნენ ხელისუფლების ხისტ რეპრესიებს.

არაერთ მათგანს ეს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. უფლებადამცველთა თანახმად, აქციებზე დაღუპული ზოგიერთი პირი 18 წელსაც არ იყო მიღწეული.

ხელისუფლება ცდილობს, სხვადასხვა ხერხით, მათ შორის ცხედრებით ვაჭრობის გზით, გააჩუმოს ოჯახები, თუმცა მოკლული დემონსტრანტების შესახებ ცნობებს ვერ აკავებს; ისევე როგორც ვერ აჩერებს პროტესტს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით მეოთხე კვირაა, მიმდინარეობს.

“ნეტგაზეთმა” შეაგროვა ინფორმაცია რამდენიმე ადამიანზე, რომლებიც, უფლებადამცველების, ოჯახებისა და სხვა წყაროების ცნობით, გასულ კვირებში, პროტესტისას დაიღუპნენ.

სარინა ისმაილზადე ირანში ქალთა დისკრიმინაციაზე მანამდე ჩიოდა, სანამ ირანს საპროტესტო ტალღა მოიცავდა ე.წ. მორალის პოლიციის მიერ “შეუსაბამო ჩაცმულობის” ბრალდებით დაკავებული 22 წლის ქალის, მაჰსა ამინის დაღუპვის შემდეგ.

მაისში გამოქვეყნებულ ვიდეოში სარინა დასძენდა, რომ მოზარდებს სჭირდებათ თავისუფლება, რათა კარგად იცხოვრონ, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ “სპეციალურად ქალებისთვის დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვის გამო”.

“ეს აღარ არის 20 წლის წინანდელი დრო, როცა ჩვენ გარდა არცერთი სხვა თინეიჯერი გვყავდა ნანახი… და ბუნებრივია, რომ შენ, როგორც ადამიანი, უკეთესი ვარიანტისკენ მიისწრაფვი”, — ამბობდა ფერად მაისურში გამოწყობილი სარინა ერთ-ერთ ვიდეოში.

სარინა ხალისიანი მოზარდი იყო, რომელიც აქტიურად უზიარებდა აუდიტორიას დეტალებს თავისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან: ვიდეოებში ის მღეროდა, ცეკვავდა, იკეთებდა მაკიაჟს, აცხობდა პიცას, სეირნობდა და ვარჯიშობდა.

სახალისო ვიდეოების კომენტარების ველში ადამიანები ახლა სამძიმრის წერილებს ტოვებენ. ცნობების თანახმად, სარინა 22 სექტემბერს თეირანთან ახლომდებარე ქალაქ ქარაჯში რამდენიმე მეგობართან ერთად გავიდა საპროტესტოდ, რის შემდეგაც სახლში არ დაბრუნებულა.

ორგანიზაცია Amnesty International-ის თანახმად, სარინა ისმაილზადე მას შემდეგ დაიღუპა, რაც სასტიკად სცემეს თავში ხელკეტებით. ამას უარყოფს ირანის ხელისუფლება, რომელიც მოზარდის დაღუპვას უკავშირებს სუიციდს და ამბობს, რომ იგი 5-სართულიანი შენობიდან გადმოხტა.

Washington Post-ის მიხედვით, სახელმწიფო მედიამ აჩვენა ინტერვიუ ისმაილზადეს დედასთან, რომელიც ამბობს, რომ მისმა შვილმა ერთხელ აბებით სცადა თვითმკვლელობა და ეთანხმება სარინას დაღუპვის იმ ვერსიას, რომელსაც მთავრობა ახმიანებს.

თუმცა, უფლებადამცველთა თანახმად, ირანში იძულებით ჩვენებების ჩაწერისა და შემდგომ მათი ეთერში გაშვების ხანგრძლივი პრაქტიკა არსებობს.

სარინა ისმაილზადეს დაღუპვის შემდეგ მისი ვიდეობლოგები ფართოდ გავრცელდა სოციალურ ქსელში. ვიდეომ, რომელშიც ჰოზიერის “Take Me to Church-ს” მღერის, ირლანდიელ მომღერლამდეც მიაღწია, რის შემდეგაც მან “ტვიტერზე” დაწერა:

“ჩვენ ვსაუბრობთ თავისუფლებებზე და არ გვესმის, რას ნიშნავს მისთვის ბრძოლაში მაქსიმალური ფასის გადახდა. ეს მამაცი გოგონა მხოლოდ 16 წლის იყო”.

The story of Sarina Esmailzadeh reached me this morning, I’m somewhat at a loss for words. We talk about freedoms with no understanding of what it means to pay the ultimate price in fighting for it. This brave girl was only 16 years in the world… https://t.co/I2d4J6WMak

Amnesty International-ის თანახმად, 21 სექტემბრის ღამით ირანში, დასავლეთ აზერბაიჯანის პროვინციის ქალაქ ოშნავიეში, სულ მცირე, სამი ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის იყო 21 წლის მილან ჰაღიღი, რომელიც იქ ბებიასთან და ბაბუასთან ერთად ცხოვრობდა.

ეს მოხდა საპროტესტო აქციების დაწყებიდან მეოთხე დღეს. ნიდერლანდებში მოქმედი სპარსულენოვანი Radio Zamaneh-ის ინფორმაციით, მილანის მამამ ინტერვიუში დაადასტურა, რომ მისი შვილი უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს.

“…ჩემი ვაჟი ერთ-ერთი იყო დემონსტრანტთა შორის, რომლებიც სკანდირებდნენ “ქალები, სიცოცხლე, თავისუფლება” ოშნავიეს ქუჩებში”, — დასძენს სალიმ ჰაღიღი.

მისი თქმით, მილანს ერთი ტყვია მხარში ჰქონდა მოხვედრილი, ორი კი — ბარძაყში. დაღუპული ახალგაზრდის მამა ნორვეგიაში ცხოვრობს, თუმცა ირანში არიან მილანის ბიძა და ბებია, რომლებიც საავადმყოფოში იმყოფებოდნენ დაჭრილი კაცის იქ გადაყვანის შემდეგ.

სალიმ ჰაღიღის თანახმად, საავადმყოფოში მილანის ბებია შეურაცხყვეს და არ აჩვენეს შვილიშვილის სხეული. ბიძამისი კი, რომელიც ძმისშვილის ცხედრის მიღებას შეეცადა, სცემეს და დააპატიმრეს.

მილან ჰაღიღი 22 სექტემბერს დაკრძალეს. მამამისის თქმით, დაკრძალვისთვის ოჯახს მხოლოდ ერთი საათი მისცეს, დაემუქრნენ და უთხრეს, რომ არავინ უნდა დასწრებოდა ცერემონიას.

“ეს ყოველთვის იყო ისლამური რესპუბლიკის ამაზრზენი პოლიტიკა; როდესაც ისინი სიკვდილით სჯიან ან კლავენ ვინმეს, ასევე უპატივცემულოდ ეპყრობიან მოკლულის სხეულსა და მის ოჯახს”.

მილან ჰაღიღის მამა შვილს ასე იგონებს:

“დღევანდელი ახალგაზრდობა ძალიან განსხვავდება წინა თაობებისგან და მილანს, ისევე, როგორც დღევანდელ ახალგაზრდობას, ჰქონდა თავისუფლებისმოყვარე ხასიათი.

ძალიან უყვარდა წიგნების კითხვა, კვირაში ორ წიგნს კითხულობდა. კარგი ბავშვი იყო და ხალხს, ვინც მას იცნობდა, უყვარდა იგი”.

გოგო გადაბრუნებულ ურნაზე დგას და წვავს თავსაბურავს, რომლის ტარებასაც ისლამური რესპუბლიკა ავალდებულებს. იქვე შეკრებილი მოქალაქეები სკანდირებენ: “სიკვდილი დიქტატორს!”

დედის თანახმად, ეს 16 წლის ნიქა შაქარამია, რომელიც ხსენებული ვიდეოს გადაღებიდან რამდენიმე საათში გაუჩინარდა. ოჯახმა ცხედარს 10 დღის შემდეგ თეირანის ერთ-ერთ მორგში მიაგნო.

უკანასკნელ შეტყობინებაში, რომელიც მეგობარს გაუგზავნა, ნიქა ამბობდა, რომ უსაფრთხოების ძალებს გაურბოდა.

