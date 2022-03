საერთაშორისო ატომურმა სააგენტომ ჩერნობილში მონიტორინგის სისტემასთან კავშირი დაკარგა – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი აცხადებს, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ჩერნობილიში მონიტორინგის სისტემასთან კავშირი დაკარგა. მისი თქმით, ამ დროისთვის უცნობია რა ხდება დაკონსერვებულ ატომურ სადგურზე და რა ემუქრება რეგიონს:

„ძალიან სახიგათო სიტუაციაა“ – ამბობს პოდოლიაკი.

The IAEA has unexpectedly lost connection with the Chornobyl monitoring systems of guarantees. At the moment no one understands what is happening in Chornobyl and what is threatening the region. An extremely dangerous situation.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022