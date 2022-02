ღარიბაშვილის განცხადება აგრესორის გვერდით დგომას ნიშნავს – იან კელი

საქართველოში აშშ-ს ყოფილი ელჩის, იან კელის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ შეუერთდება, აგრესორის გვერდით დგომას ნიშნავს.

„„რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს აგრესორის გვერდით დგომას და მათ წინააღმდეგ ყოფნას, ვინც სიცოცხლეს რისკავს თავისუფლებისთვის,“ – წერს იან კელი ტვიტერზე.

What does this mean? It means siding with the aggressor and against those risking their lives for freedom. https://t.co/vpY5ekHOLx

— Ian Kelly (@ikelly731) February 25, 2022