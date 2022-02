ანონიმურმა ჰაკერულმა ჯგუფმა Anonymous-მა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე კიბერ-შეტევა განახორციელა.

ინფორმაციას თავად ჯგუფი ტვიტერის საშუალებით ავრცელებს.

The Russian Ministry of Defense website is down. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 25, 2022