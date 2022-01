ვგმობ ძალადობას და სწრაფი დეესკალაციის იმედი მაქვს – ზურაბიშვილი ყაზახეთზე

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი ყაზახეთში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება.

„შეშფოთებული ვარ ყაზახეთში არსებული სიტუაციით. ვგმობ ძალადობას, რომელიც ვიხილეთ და სწრაფი დეესკალაციის იმედი მაქვს. მოქალაქეთა უფლებები და უსაფრთხოება დაცული უნდა იყოს. ჩვენ ყველას გვჭირდება გლობალური სტაბილურობა, ასევე მშვიდობისა და უსაფრთხოების გაძლიერება,“ – წერს ზურაბიშვილი თვითერზე.

Deeply concerned with the situation in Kazakhstan. I condemn the violence we’ve seen and hope for a rapid deescalation. The rights and security of civilians must be protected.

We all need global stability and to reinforce peace and security.

