ალმათიში დემონსტრანტების წინააღმდეგ „ანტიტერორისტული ოპერაცია“ დაიწყო

ყაზახეთის მთავრობა ამბობს, რომ ქვეყნის ყველაზე მსხვილ ქალაქში – ალმათიში დემონსტრანტების წინააღმდეგ „ანტიტერორისტულ ოპერაციას“ იწყებს.

„ქალაქში დაიწყო ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია წესრიგის დამყარების მიზნით“, – ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში.

მედიაში ვრცელდება ვიდეოები, სადაც ქალაქის ქუჩებში სროლის ხმა ისმის.

Massive crackdown in Almaty. Airport retaken by security forces. Protestors who stormed buildings being arrested. Listen to the shots being fired on the streets. Not identified who is shooting. (Video: @RT_com Telegram) #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/3w0VWdfg4h

