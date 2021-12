NATO-ს ღია კარის პოლიტიკა საქმით უნდა გამოიხატოს და არა მხოლოდ სიტყვებით — ლანდსბერგისი

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი აცხადებს, რომ NATO-ს ღია კარის პოლიტიკა საქართველოსა და უკრაინის მიმართ საქმით უნდა გამოიხატოს და არა მხოლოდ სიტყვებით.

ასე გამოეხმაურა ის რიგაში, NATO-ს საგარეო მინისტერიალზე საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობას.

„სასიამოვნოა ჩვენი ახლო პარტნიორების, უკრაინისა და საქართველოს ხილვა NATO-ს საგარეო მინისტერიალზე. ორივე პარტნიორის პრაქტიკული მხარდაჭერა ძალიან საჭიროა. ჩვენ ასევე უნდა შევასრულოთ ბუქარესტის სამიტის ვალდებულებები. ღია კარი უნდა იყოს ღია საქმით და არა მხოლოდ სიტყვებით“, — განაცხადა ლანდსბერგისმა.

FM @GLandsbergis: Great to see our close partners #Ukraine 🇺🇦 and #Georgia 🇬🇪 at @NATO #ForMin ministerial session. Practical support to both partners is much needed. We must as well deliver on our Bucharest summit commitments. Open doors must be open in deeds, not just in words. pic.twitter.com/czT10thPRb

