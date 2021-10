საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის ინტეგრაცია EU-ს ინტერესბშიცაა – ლანდსბერგისი

“აღმოსავლეთ პარტნიორობის წარმატებისთვის ევროკავშირის აღმოსავლელ პარტნიორებს სჭირდებათ ნათელი პერსპექტივა. ვისაც სურს და მზად არის, უფრო სწრაფად წინსვლისთვის, ხელი არ უნდა შეუშალონ. საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია ასევე ევროკავშირის ინტერესებშიცაა”, – აცხადებს ლანდსბერგისი.

Today at #FAC, FM @GLandsbergis: For #EaP to succeed #EU‘s Eastern partners need a clear perspective. Those willing and ready to move ahead faster should not be held back. Political association and economic integration with 🇬🇪🇲🇩🇺🇦 is also within the interest of the EU 🇪🇺. pic.twitter.com/eM7STlfeKf

— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) October 18, 2021