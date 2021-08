8 პირი დაიღუპა რუსული თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად თურქეთში

თურქეთში კატასტროფა განიცადა რუსულმა თვითმფრინავმა, რომელიც ქვეყნის ტყეებში გაჩენილი ხანძრების სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობდა. როგორც რუსული მედია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით წერს, შედეგად 5 რუსი სამხედრო და თურქეთის 3 მოქალაქე დაიღუპა.

თურქული მედიის თანახმად, შემთხვევა სამხრეთ თურქეთში, ქალაქ ქაჰრამანმარაშში, მთიან მოხდა. თვითმფრინავი თურქეთს რუსეთისაგან ჰქონდა ნაქირავები.

მოსკოვის ინფორმაციით, ბორტზე მყოფთაგან 5 რუსეთის არმიის წარმომადგენელი იყო, 3 კი – თურქულ მხარეს წარმოადგენდა.

After the crash of a firefighter plane in southern Turkey, a helicopter and a plane were dispatched from two airbases to support search and rescue efforts https://t.co/C7V0Ajx6kl pic.twitter.com/ZVgriaFLPZ

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 14, 2021