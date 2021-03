მედიატორებს ბრიუსელიდან წარმომადგენელი დაემატა

პოლიტიკურ პარტიებს შორის ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარე მოლაპარაკებებში ჩაერთო ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის (EEAS) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი ურთიერთობების სამსახურის უფროსი რიჩარდ ტიბელსი.

EEAS ევროკავშირის დიპლომატიურ სამსახურს წარმოადგენს და მას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელი ხელმძღვანელობს. რიჩარდ ტიბელსი სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდა EEAS-ში და ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა გენერალური დირექტორატში, ძირითადად, ევროკავშირის აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

ევროკავშირის მხრიდან მოლაპარაკებებში, ასევე, მონაწილეობს მაგდალენა გრონო, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის კაბინეტის წევრი, მრჩეველი დასავლეთ ბალკანეთის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რუსეთის, თურქეთის, ცენტრალური აზიის, ეუთოს და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (EFTA) ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებზე.

მაგდალენა გრონო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის შუამავლობით მიმდინარე შეხვედრებში თავიდანვე მონაწილეობდა, რიჩარდ ტიბელსი კი მედიაციაში 29 მარტიდან ჩაერთო საქართველოში კრისტიან დანიელსონის მეორე მისიის ფარგლებში.

Yesterday @DanielssonEU started his second visit to Tbilisi as Envoy of @eucopresident for EU mediated political dialogue in 🇬🇪 with meetings with Georgian civil society. pic.twitter.com/clzF1ujlQY

— EU Delegation Georgia 🇪🇺 (@EUinGeorgia) March 29, 2021