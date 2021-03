ლიეტუვის საგარეო მთავრობას მოუწოდებს, დამატებითი ნაბიჯები გადადგას კონსენსუსამდე მისასვლელად

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოში ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებებში შეთანხმების ვერმიღწევას ეხმაურება და წუხილს გამოთქვამს.

“ვწუხვართ, რომ საქართველოში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის წარმომადგენლის, კრისტიან დანიელსონის ხელმძღვანელობით წარმართულ მოლაპარაკებებში პროგრესი არ არის. ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი და ინკლუზიური დიალოგი გასაღებია საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და დემოკრატიის ხარისხის დასაცავად. მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ გადადგას დამატებითი ნაბიჯები კონსენსუსამდე მისასვლელად”, — წერს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

Concerned over the lack of progress in negotiations in #Georgia led by @eucopresident envoy @DanielssonEU. Broad political consensus&inclusive dialogue is key to safeguarding 🇬🇪 EU aspirations and democracy credentials. Call on 🇬🇪 Government to take extra steps towards consensus.

