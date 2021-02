“ოპოზიციის ლიდერის დაკავება კარგი ნიშანი არ არის” — გერმანელი პარლამენტარი კატია ლიკერტი

გერმანიის პარლამენტის წევრი ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიიდან, კატია ლიკერტი “ნაციონალური მოძრაობის” ლიდერის, ნიკა მელიას დაკავების ფაქტს ეხმაურება და აცხადებს, რომ ასეთი მოვლენები ყველაზე ნაკლებად სჭირდება საქართველოს.

“ოპოზიციის ლიდერის დაკავება ნაკლებად კარგი ნიშანია, მათ შორის, საქართველოშიც. ნიკა მელიას დაკავება საქართველოსთვის არის ყველაზე ნაკლებად საჭირო რამ. არ არსებობს ეროვნული შერიგების გარდა სხვა ალტერნატივა. ამისათვის ივანიშვილს მეტი [მოქმედება] მართებს”, — ნათქვამია გერმანელი პარლამენტარის, კატია ლიკერტის twtitter-ით გავრცელებულ განცხადებაში.

„Oppositionschef festgenommen“ ist selten ein gutes Zeichen – so auch in #Georgien. Die Verhaftung von Nika #Melia ist das letzte, was Georgien braucht. Nationale Aussöhnung ist alternativlos. Dafür muss sich #Iwanischwili endlich mehr bewegen @cducsubt https://t.co/lxQFURyKis

— Katja Leikert (@KLeikert) February 23, 2021