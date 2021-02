“საქართველოსთვის უკან გადადგმული უდიდესი ნაბიჯი” — ბენ ჰოჯესი მელიას დაკავებაზე

გადამდგარი ამერიკელი გენერალ-ლეიტენანტი, ევროპაში აშშ-ის არმიის ყოფილი მთავარსარდალი ბენ ჰოჯესი “ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარის, ნიკა მელიას დაკავებას გამოეხმაურა და ამას საქართველოსთვის უკან გადადგმული უდიდესი ნაბიჯი უწოდა.

“საქართველოსთვის უკან გადადგმული უზარმაზარი ნაბიჯი. ამით მხოლოდ კრემლი, ბიძინა ივანიშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვა სარგებლობენ. ამაში არაფერია კარგი ქართველებისთვის, განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. იმედი მაქვს, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი ძლიერი აღმოჩნდება ამაში. კრემლი უყურებს”, — წერს ბენ ჰოჯესი ტვიტერზე.

A huge step backwards for Georgia. The only people benefitting from this are in the Kremlin and Mr Bidzina and his closest circle of enablers. Nothing good in this for Georgians, especially young people. I hope President Biden will come out strong on this. Kremlin is watching. https://t.co/3wm6wCCOUQ

