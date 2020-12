ყარაბაღი: ჰადრუთის ეპიზოდი, ომის დანაშაულები და ვითარება ზავიდან ერთი თვის თავზე

მთიანი ყარაბაღის მეორე ომის დასრულებიდან ერთი თვის თავზე გავრცელდა ცნობები ჰადრუთის რაიონთან, ორ სოფელში, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის შესახებ. რა ვითარებაა ახლა ადგილზე?

ერთთვიან, შედარებით მშვიდ, თუმცა დაძაბულ პერიოდში აზერბაიჯანის არმიამ დაიკავა შეთანხმებით გათვალისწინებული ტერიტორიები.

რუსმა მშვიდობისმყოფელებმაც დაიკავეს შეთანხმებული პოზიციები და აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების კონტროლს.

თუმცა ჰადრუთის ეპიზოდები 10 ნოემბრის შეთანხმებისა და ამ სამშვიდობო მისიის განლაგების შესახებ სიცხადის ნაკლებობასაც უსვამს ხაზს.

პარალელურად, დღის შუქზე გამოვიდა ვიდეოკადრები, რაც მხარეების მიერ ომის დროს ჩადენილ სასტიკ დანაშაულებს ამხელს. საერთაშორისო ორგანიზაციები მხარეებს დანაშაულების გამოძიებისკენ და დამნაშავეთა დასჯისკენ მოუწოდებენ.

44-დღიანი ომის დასრულებიდან ერთი თვის შემდეგ, 11-12 დეკემბერს, გავრცელდა ცნობები, რომ მთიან ყარაბაღში, ჰადრუთის რაიონთან, სომხურ და აზერბაიჯანულ ძალებს შორის შეტაკებები მოხდა.

რუსული სამშვიდობო ძალების მეთაურმა, რუსტამ მურადოვმა განაცხადა, რომ დაპირისპირება იყო ორ სოფელთან, ხცაბერდთან (აზერბაიჯანულად ჩაილაღალასთან) და ჰინ-თაღერთან (თაღლართან).

სომხური მხარის ბრალდების თანახმად, ცეცხლი აზერბაიჯანულმა მხარემ გახსნა, რა დროსაც 6 სომეხი ჯარისკაცი დაიჭრა.

სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაწერა, რომ აზერბაიჯანმა „ისარგებლა იმით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამშვიდობო ძალები არ იყვნენ განლაგებულნი“.

ნიკოლ ფაშინიანმა მოგვიანებით განაცხადა, რომ ეს ორი სოფელი აზერბაიჯანული მხარის კონტროლქვეშ მოექცა.

13 დეკემბრით დათარიღებულ განცხადებაში აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სოფლებში „ანტი-ტერორისტული ოპერაცია“ ჩაატარეს.

მათ თანახმად, ეს ოპერაცია იყო პასუხი წინა პერიოდში — 28 ნოემბერსა და 8 დეკემბერს — მომხდარ ორ ინციდენტზე, რისი ინიციატორებიც სომხური მხარის წარმომადგენლები იყვნენ.

ბაქოს თანახმად, ამ ორი თავდასხმის შედეგად ოთხი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა.

თუმცა, როგორც გამოცემა „ევრაზიანეტი“, რომელიც კონფლიქტს აქტიურად აშუქებს, წერს, მსგავსი ინფორმაცია მანამდე ოფიციალურად გადაცემული ან დამოუკიდებლად ვინმეს მიერ გადამოწმებული არ ყოფილა.

მთიან ყარაბაღში 27 სექტემბერს დაწყებული სრულმასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები 10 ნოემრის შეთანხმებით დასრულდა.

44-დღიან ომში ტერიტორიული წინსვლისა და 10 ნოემბრის შეთანხმების შედეგად, აზერბაიჯანმა დაიკავა სიმბოლური ქალაქი შუშა/შუში მთიან ყარაბაღში და ყარაბაღის გარშემო მდებარე შვიდივე რაიონი, რასაც ასევე ოკუპირებულად მიიჩნევდა, მათ შორის ჯაბრაილი.

როგორც „ევრაზიანეტის“ რედაქტორი, ჯოშუა კუჩერა მიუთითებს, ეს სოფლები – ხცაბერდი (ჩაილაღალა) და ჰინ-თაღერი (თაღლარი) ძალიან ახლოს არის მთიანი ყარაბაღის ყოფილი ავტონომიური ოლქისა და ჯაბრაილის რაიონის საზღვართან, ყარაბაღის სამხრეთ ნაწილში.

10 ნოემბრის შეთანხმებით კი, რაც მოსკოვის შუამავლობით გაფორმდა, აზერბაიჯანმა მოიპოვა კონტროლი არა მხოლოდ ჯაბრაილზე, არამედ ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ბოლო ომისას დაიკავა.

თუმცა აზერბაიჯანს უშუალოდ ეს ორი სოფელი ამ დრომდე აღებული არ ჰქონია. შესაბამისად, არსებობდა მოლოდინი, რომ ის სომხური მხარის კონტროლქვეშ დარჩებოდა. მაგრამ ეს საკითხი ბოლომდე გარკვეული არ ყოფილა.

სომხური გამოცემა CivilNet-ის მიერ 3 დეკემბერს გავრცელებული ვიდეო აჩვენებდა, რომ ხცაბერდს არაფორმალური სომხური დაჯგუფება ამაგრებდა, რომელშიც 60-მდე მებრძოლი იყო გაერთიანებული.

მათ ყოფილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, ჰაიკ ხანუმიანი, მეთაურობდა. „ველით სამშვიდობოების მოსვლას, რათა [კონტროლი გადაიბარონ]“, – ამბობდა მისი რაზის ერთ-ერთი წევრი.

ინციდენტიდან მალევე, 13 დეკემბრისთვის, აღნიშნულ სოფლებში რუსი სამშვიდობოები შევიდნენ.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 10 ნოემბრის შეთანხმების შემდეგ გამოქვეყნებული აქვს ყარაბაღში არსებული ვითარების რუკა, რომელიც ძალების განლაგებას და ახალ „კონტაქტის ხაზს“ უჩვენებს.

რუკა და მასზე ინფორმაცია ყოველდღიურად ახლდება. ამ რუკაზე ჰინ-თაღერი და ხცაბერდი „კონტაქტის ხაზის“ აზერბაიჯანულ მხარეს ექცეოდა და სამშვიდობო ძალების მანდატს გარეთ რჩებოდა.

როგორც კიდევ ერთი გამოცემა, OC Media, — რომელიც ომს ასევე აქტიურად აშუქებს, — მიუთითებს, რუსი სამშვიდობო ძალების შესვლის შემდეგ, 13 დეკემბერს, ოფიციალურ რუკაზე ასეთი ცვლილება აისახა:

სამშვიდობოების დისლოკაციისა და მათ კონტროლირებულ ტერიტორიას 13 დეკემბრიდან დაემატა ტერიტორია, მათ შორის აღნიშნული ორი სოფელი.

თუმცა 14 დეკემბრით დათარიღებულ რუკაზე ცვლილება უკან არის წაღებული:

ბაქოსა და ერევანში ინციდენტს განსხვავებულად შეხვდნენ, თუმცა ორივეგან უარყოფითად აღიქვეს.

აზერბაიჯანის სამთავრობო სააგენტო APA-მ დაწერა, რომ „რუსი სამშვიდობოები სომეხი სეპარატისტების მხსენებლად მოგვევლინნენ“ და „მოსკოვისგან ახსნ-განმარტებაა“ საჭირო.

ჰაიკ ხანუმიანმა, რომელიც სოფელ ხცაბერდს იკავებდა, 14 დეკემბერს საპროტესტო აქცია გამართა სტეფანაკერტში და ტერიტორიის დაცვის პასუხისმგებლობა დე ფაქტო მთავრობას დააკისრა.

მოგვიანებით ხანუმიანმა ფეისბუკზე დაწერა, რომ რუსი სამშვიდობოების პერსონალი შეზღუდულია და ის „ვერ იქნება ჩვენი საზღვრების დაცვაზე პასუხისმგებელი“.

სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა 14 დეკემბრის ვიდეომიმართვაში განაცხადა, რომ ეს იყო „ტესტი“ რუსი სამშვიდობოებისთვის.

საერთაშორისო ორგანიზაცია International Crisis Group-ის (ICG) ანალიტიკოსი ოლესია ვართანიანი მიიჩნევს, რომ „ეს კონფლიქტის ზონაში ახალი რეალობაა“:

„კონტაქტის ახალი ხაზი არ არის შედეგი ორმხრივი კომპრომისისსა. შესაბამისად, არსებობს შანსი, რომ მისი შეცვლის მცდელობები მომავალშიც იქნება“, – წერს ის ტვიტერზე.

