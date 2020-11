რისთვის ჩამოდის პომპეო საქართველოში

ტრანზიციის პერიოდში მყოფი ტრამპის ადმინისტრაციის სახელმწიფო მდივნის სავარაუდო ბოლო ვიზიტი ევროპაში თბილისში გაიმართება. მაიკ პომპეო 13-22 ნოემბერს საფრანგეთს, თურქეთს, საქართველოს, ისრაელს, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს, კატარსა და საუდის არაბეთს ეწვევა.

სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის შესახებ ცნობა სახელმწიფო დეპარტამენტმა 10 ნოემბერს გაავრცელა. აშშ-ის საელჩოსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ განცხადებები მეორე დღეს გაკეთდა. მსგავსი ვიზიტის მომზადების შესახებ მანამდე ცნობილი არ ყოფილა.

მაიკ პომპეოს ვიზიტი საქართველოში ემთხვევა, ერთი მხრივ, შიდაპოლიტიკურ კრიზისს, როცა ოპოზიცია უარს ამბობს არჩევნების შედეგების ცნობასა და საპარლამენტო მანდატების მიღებაზე, მეორე მხრივ – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში შექმნილ ახალ რეალობას. ამ ვითარებაში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში, იმის მიუხედავად, თუ რა თავდაპირველი მიზეზითა და მიზნით არის განპირობებული, მრავალმხრივ დატვირთვას იძენს.

სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული პრესრელიზის თანახმად, მაიკ პომპეო შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ გახარიასა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს, “რათა გამოხატოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა და მოუწოდოს დემოკრატიული რეფორმების შემდგომი განვითარებისკენ”.

“ცალსახად იქნება ხაზგასმა იმისა, რომ საქართველომ უნდა გააგრძელოს დემოკრატიული განვითარებისკენ ინტენსიური სვლა და უნდა აღმოიფხვრას ყველა ის შემთხვევა, რაც ამ პროცესს ეჭვქეშ აყენებს”, – ამბობს ეკა აკობია, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს.

მისი თქმით, ასეთი მაღალი დონის ვიზიტი მოიცავს საკითხების მთელ სპექტრს და განხილვის საგანი მხოლოდ შიდა პოლიტიკა ან მხოლოდ რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოება არ იქნება.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს საკითხებს ბოლოს 27 ივლისს გამოეხმაურა და თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას ოქტომბერში თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობაზე ესაუბრა.

Spoke with Prime Minister @GakhariaGiorgi today on the importance of holding free, fair, and transparent elections in Georgia this October. We will always support Georgia’s sovereignty in the face of Russian occupation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 27, 2020