მე ვიქნები ყველას პრეზიდენტი: ბაიდენი

აშშ-ის არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი არჩევნებში მის გამარჯვებას “ტვიტერზე” გამოეხმაურა. წინასწარი მონაცემების გამოცხადებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, მან დაწერა:

“ამერიკა, პატივია, რომ ამირჩიე, რათა ვმართო ჩვენი დიდებული ქვეყანა. ჩვენს წინაშე რთული სამუშაოა, მაგრამ გპირდებით: მე ვიქნები ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი – განურჩევლად იმისა, მომცა ხმა თუ არა. შევინარჩუნებ რწმენას, რომელიც ჩემში გააჩინეთ”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020