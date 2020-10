ფაშინიანის პრეს-სპიკერი აზუსტებს განცხადებას „ორმხრივ დათმობაზე“

ჩასწორება: მასალა განახლდა ფაშინიანის პრეს-სპიკერის დამაზუსტებელი განმარტებით

სააგენტო „ფრანც-პრესი“ (AFP) იუწყება, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მათთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სომხეთი მზადაა „ორმხრივი დათმობისთვის“ აზერბაიჯანთან.

სააგენტოს ჯერჯერობით გაშუქებული აქვს მხოლოდ ეს ციტატა და ამ ეტაპზე დაუზუსტებელია, თუ რას გულისხმობდა ნიკოლ ფაშინიანი ორმხრივ დათმობაში.

#BREAKING Armenia ready for ‘mutual concessions’ with Azerbaijan on Karabakh: PM to AFP pic.twitter.com/FT1UdXzfLd

— AFP news agency (@AFP) October 6, 2020