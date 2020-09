ვიღონოთ ყველაფერი, რათა ეს რეგულარულ ომში არ გადაიზარდოს – ტუსკი ყარაბაღზე

ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა იღონოს, რათა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის განახლებული სამხედრო დაპირისპირება სრულმასშტაბიან ომში არ გადაიზარდოს:

„გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ კონფლიქტი არ გადაიზარდოს რეგულარულ ომში. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა მხარეს დიალოგისკენ. დიალოგის ერთადერთი ალტერნატივა არის კატასტროფა მთელი რეგიონისთვის და მის ფარგლებს გარეთ“, – წერს დონალდ ტუსკი ტვიტერზე.

„ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ მთიან ყარაბაღში სამხედრო მოქმედებების გამო“, – დაწერა მან.

We are very concerned by the hostilities in Nagorno-Karabakh. Let’s do everything in our power for the conflict not to change into a regular war. We call on all parties to maintain dialogue. The only alternative to dialogue is a catastrophe for the whole region and beyond.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) September 27, 2020